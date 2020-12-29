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منوعات

حديقة حيوان تايبيه تشهد الظهور الأول لصغيرة باندا عملاقة

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 09:08 ص
جريدة الدستور
وكالات
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شهدت حديقة حيوان تايبيه اليوم الثلاثاء، الظهور الأول لصغيرة باندا عملاقة هي الثانية فقط التي تولد في تايوان.

وكانت أنثى الباندا العملاقة التي تحمل اسم يوان باو، وهو اسم بلغة الماندرين يعني بالعربية (الطفل المستدير)، قد ولدت في 28 يونيو باستخدام تقنية للمساعدة على الإنجاب.

وأطلت يوان باو على الجمهور في حديقة الحيوان عبر حظيرة الباندا "باندا هاوس".

وشهدت الساعات القليلة الأولى من أول يوم لظهور يوان باو تسلقها على جذوع الأشجار لفترة وجيزة قبل أن تخلد للنوم.

وقالت إحدى زائرات الحديقة، وهي أم لطفلين، لموقع "إي.تي. توداي" الإخباري المحلي: "كنا محظوظين للغاية لرؤية يوان باو تتسلق لدقائق".

بينما وصفت ابنتها 7 أعوام الطريقة التي تمشي بها صغيرة الباندا بأنها "لطيفة للغاية".

وقال المتحدث باسم حديقة حيوان تايبيه، إيريك تساو للصحفيين إن يوان باو تنام كثيرا وأن القائمين على رعايتها يراقبون تحركاتها طوال الوقت لضمان سلامتها.

وحث تساو جميع الزوار على اتباع قواعد الوقاية من فيروس كورونا من خلال ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وتقدم حديقة الحيوانات أيضا عرضا حيا للباندا العملاقة عبر الإنترنت لمدة ساعة واحدة يوميا لمحبيها.

كان والدا يوان باو، زوجا الباندا العملاقة توان توان ويوان يوان، قد قدما إلى تايوان كهدية من الصين في عام 2008.

وولدت شقيقتها الكبرى، يوان زاي،وهي أول صغيرة باندا عملاقة تولد في تايوان، في 6 يوليو 2013 في حديقة حيوان تايبيه.

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