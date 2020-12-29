إندونيسيا تعتزم رفع المستهدف لصندوق ثروتها الجديد لـ100 مليار دولار

يخطط الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو؛ لرفع القيمة المستهدفة لصندوق الثروة الجديد لإندونيسيا إلى 100 مليار دولار العام المقبل.ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن مصادر مطلعة أن ويدودو بحث الهدف الجديد، الذي يأتي أعلى بكثير من الهدف السابق الذي جاء عند 225 تريليون روبية (16 مليار دولار)، في اجتماعات مع مسؤولين حكوميين وحلفاء سياسيين مؤخرًا.ويسعى أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا لإطلاق مشروعات ضخمة لقيادة التحول في الاقتصاد العام المقبل، ومن المقرر أن يلعب الصندوق، الذي يحمل اسم هيئة استثمار نوسانتارا، دورا رئيسيا في تمويلها.وبعد أن تُدشن الحكومة الصندوق بأصول بقيمة 15 تريليون روبية، سيقدم الصندوق للمستثمرين في الخارج والداخل فرصة لوضع أموالهم في صناديقها الفرعية، التي تغطي مجالات البنية التحتية والرعاية الصحية والسياحة والتكنولوجيا وتطوير العاصمة الجديدة.