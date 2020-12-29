الصحة العالمية: تحور كورونا سيستمر في المستقبل

صرحت مسؤولة إدارة الوباء في منظمة الصحة العالمية ماريا فان كيركوف، بأن تحور فيروس كورونا سيستمر في المستقبل.وأكدت كيركوف، أن المنظمة تواصل مراقبة الوضع عن كثب، والعمل مع الخبراء حول العالم الذين يدرسون الطفرات.وتابعت كيركوف: "سوف تستمر الطفرات، وهي عملية طبيعية، وهذا لن يؤثر بشكل خاص على الفيروس ذاته، لكننا بحاجة إلى الاستمرار في دراسة هذه الخيارات، بما في ذلك من وجهة نظر إمكانية انتقال العدوى".وكانت المنظمة الدولية أعلنت في تصريحات سابقة أن لديها مجموعاتها من المتخصصين الذين يدرسون أنواعا جديدة من فيروس كورونا، مضيفة أنه سيتم استلام نتائج عملهم خلال الأيام والأسابيع المقبلة.وكان المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس أعلن أن العالم سيواجه في العام 2021 تحديات جديدة، بما في ذلك تلك المرتبطة بكورونا.وقال غيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي في جنيف "في العام المقبل من المتوقع حدوث مشاكل، على سبيل المثال، ظهور أنواع جديدة من كوفيد -19"، مشيرا في الوقت ذاته إلى ضرورة تقديم المساعدة للأشخاص الذين تعبوا من الوباء.وكان غيبريسوس قد صرح مؤخرا، أن المنظمة تعمل مع العلماء في جميع أنحاء العالم لفهم كيفية تحور فيروس كورونا، مشيرا إلى أهمية تعزيز التقدم في مجال تسلسل الجينوم للكشف عن أنواع جديدة من فيروس كورونا.