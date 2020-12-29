ورد بلدي وإكليل زعتر.. 6 طرق لتزيين سفرة رأس السنة

وتقدم خبيرة الأتيكيت شهد عبدالله، مجموعة من الطرق لتزيين سفرة العشاء ليلة رأس السنة واليكم بعض الطرق:



- مفرش للسفرة بأشكال الكريسماس:



- الأكواب الثلجية:



- مناديل السفرة:



- الشموع:



- الإكليل:



- الورد البلدي:



ينتظر الجميع ليلة رأس السنة والتي يتجمع معها العائلة والأقارب للأحتفال بهذا اليوم، ويجب أن تكون سفرتك مميزة في هذا اليوم لتظهر أناقتك وجمالك.اختاري مفرش بسيط مناسب للشتاء مع أشجار ثلجية صغيرة وقطع من الخشب المنقوش وشجر الصنوبر الذى لا غنى عنه للأحتفال بهذه الليلة.الأكواب التي تعطي شكل الثلج أو الجليد مثالية لسفرة.تزيين مناديل السفرة باكليل من التوت البرى المصنوع بيديكِ ليعطي شكل جمالي.الشموع لها دور كبير فى تزيين سفرة عشاء رأس السنة، فيجب عليكي اختيار اللون الأبيض منها لعشاء كلاسيكى فخم أو تضعي الشموع داخل الأوعية الزجاجية.قومي بعمل إكليل بسيط من الروزماري وضعي داخل كلا منهما بطاقة تهنئة بأسماء الأشخاص المدعويين.إن أجمل ما يُزين السفرة هو وجود الحلويات بجانب الورد البلدي الأحمر.