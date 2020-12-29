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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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ورد بلدي وإكليل زعتر.. 6 طرق لتزيين سفرة رأس السنة

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 09:32 ص
جريدة الدستور
هويدا سعيد
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ينتظر الجميع ليلة رأس السنة والتي يتجمع معها العائلة والأقارب للأحتفال بهذا اليوم، ويجب أن تكون سفرتك مميزة في هذا اليوم لتظهر أناقتك وجمالك.

وتقدم خبيرة الأتيكيت شهد عبدالله، مجموعة من الطرق لتزيين سفرة العشاء ليلة رأس السنة واليكم بعض الطرق:

- مفرش للسفرة بأشكال الكريسماس:

اختاري مفرش بسيط مناسب للشتاء مع أشجار ثلجية صغيرة وقطع من الخشب المنقوش وشجر الصنوبر الذى لا غنى عنه للأحتفال بهذه الليلة.

- الأكواب الثلجية:

الأكواب التي تعطي شكل الثلج أو الجليد مثالية لسفرة.

- مناديل السفرة:

تزيين مناديل السفرة باكليل من التوت البرى المصنوع بيديكِ ليعطي شكل جمالي.

- الشموع:

الشموع لها دور كبير فى تزيين سفرة عشاء رأس السنة، فيجب عليكي اختيار اللون الأبيض منها لعشاء كلاسيكى فخم أو تضعي الشموع داخل الأوعية الزجاجية.

- الإكليل:

قومي بعمل إكليل بسيط من الروزماري وضعي داخل كلا منهما بطاقة تهنئة بأسماء الأشخاص المدعويين.

- الورد البلدي:

إن أجمل ما يُزين السفرة هو وجود الحلويات بجانب الورد البلدي الأحمر.

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