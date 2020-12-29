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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تُعلن إتاحة أكثر من لقاح لـ«كورونا» لمواطنيها قريبًا

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 09:06 ص
جريدة الدستور
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أعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا جوليكوفا، عن أن المواطنين سيتمكنون من الاختيار بين لقاحات كورونا قريبا، قائلة: «لديهم بالفعل مثل هذه الفرصة اللقاح الثاني بدأ في التداول المدني بالفعل، ويوجد دفعات صغيرة منه حوالي 30 ألفًا، وأرسلناه إلى العديد من المناطق في روسيا، إلى منطقة تولا وروستوف، ومتوفر في موسكو».

وأضافت «جوليكوفا»، ردا على سؤال عما إذا كان ستتاح الفرصة للمواطنين للاختيار بين اللقاحات الجديدة التي تتاح ضد وباء «كوفيد- 19»: «أجابت بالإيجاب»، متابعة: «لا يمكن أن يتم هذا الأمر في شهر يناير، لكن في الربع الأول نأمل أن يستطيعوا ذلك».

وكانت روسيا أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا في شهر أغسطس الماضي، وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول "سبوتنيك V" ويطوره مركز "جامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" يطوره مركز "فيكتور" الحكومي".

وبدأت في روسيا، في يوم الخامس من ديسمبر الجاري، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فعالية اللقاحات الروسية المطورة ضد فيروس كوفيد- 19.

ومن جانبه، قال وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، يوم السبت الماضي، إنه تمت الموافقة على لقاح فيروس كورونا "سبوتنيك V" للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا.

وأفادت التقارير بأن اللقاح "سبوتنيك في" أظهر أمانا وفعالية تامة أكثر من 90 بالمائة للفئة العمرية فوق 60 عاما.

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