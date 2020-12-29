5996 إصابة جديدة بكورونا فى المكسيك

سجلت المكسيك 5996 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى مليون و389 ألفا و430 حالة.وذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الثلاثاء أنه تم تسجيل 429 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 122 ألفا و855 حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.