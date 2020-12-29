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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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استطلاع: أطباء الفيروسات ورجال الطوارئ أبطال 2020

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 08:51 ص
جريدة الدستور
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أجرى خبراء في المركز الروسي لدراسة الرأي العام استطلاع رأي بشأن أبطال العام المنصرم، أظهر أن 55% من العينة المشاركة فيه رأت أن الأطباء هم أبطال عام 2020، فيما رأى 31% من المشاركين أن الأبطال هم رجال الطوارئ الذين ينقذون البشر، أما 22% فاعتبروا أن علماء الفيروسات الذين يضعون لقاحات هم أبطال العام المنصرم.

وأشار 13% من المشاركين في استطلاع الرأي، اليوم الثلاثاء، إلى أن الشخص الذي يستحق لقب بطل عام 2020 يجب أن يكون صادقا وعادلا، فيما رأى 8% من المشاركين أنه يجب أن يكون نشيطا وذا قدرة على المبادرة والتواصل مع الآخرين، وهناك فئة من المشاركين تشكل 8% أيضا رأت أنه يجب أن يكون شجاعا وجريئا وقويا.

واعتبر 44% - وفق استطلاع الرأي - أن المضاربين الذين يرفعون أسعار الأدوية ويتسببون في نقصها الاصطناعي هم على عكس الأبطال.. بالإضافة إلى المقلقين الذين يصورون الوضع أسوأ مما هو عليه (30 %)، والسياسيين الذين ينتقدون الاجراءات ضد "كوفيد – 19" لرفع شعبيتهم والذين يرفضون خطورة "كوفيد – 19" والمسؤولين الذين لا يتخذون إجراءات ضد انتشار "كوفيد – 19" (30 % من المشاركين).

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