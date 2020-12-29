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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مسؤول عراقي: ملتزمون باستمرار اتفاق خفض إنتاج النفط

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 08:44 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أكد مسؤول بقطاع النفط العراقي أن بلاده ملتزمة بشكل كامل باتفاق خفض الإنتاج الذي تعمل عليه البلدان المصدرة للنفط "أوبك" والبلدان المتحالفة معها منذ أشهر لضبط أسعار النفط الخام في السوق العالمية.

وقال خالد حمزة المدير العام لشركة نفط البصرة كبرى الشركات النفطية في العراق لصحيفة "الصباح" العراقية الصادرة اليوم الثلاثاء إن "العراق التزم بقرار خفض إنتاج النفط الخام خلال الفترة الماضية وفقا لنظام الحصص الذي توصلت آلية منظمة "أوبك" وحلفائها قبل أشهر والاستمرار عند هذا المستوى من التخفيض لتقليص تخمة المعروض النفطي وضبط أسعار النفط في السوق العالمية".

وذكر أن مستويات صادرات النفط الخام العراقية من المنافذ الجنوبية" مستقرة عند سقف مليونين و700الف برميل يوميا".

وأوضح حمزة أن وزارة النفط العراقية أعدت خططا لتنفيذ مشاريع استراتيجية لمضاعفة الطاقة التصديرية لموانئ العراق النفطية في محافظة البصرة البالغة حاليا أكثر من 4 ملايين برميل يوميا لاستيعاب الزيادات المتوقعة في إنتاج النفط الخام.

وبحسب تصريحات سابقة لوكيل وزارة النفط العراقية كريم حطاب كشف عنها الأسبوع الحالي فإن وزارة النفط العراقية تعمل حاليا على رفع الطاقة التصميمية لموانئ تصدير النفط الخام الجنوبية في محافظة البصرة إلى أكثر من 6 ملايين برميل يوميا بعد عام 2023.

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