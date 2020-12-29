نقيب الزراعيين يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد

هنأ الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، وأعضاء مجلس النقابة وجموع الزراعيين، الرئيس عبد الفتاح السيسي بحلول العام الميلادي الجديد.وجاء في نص البرقية "نسأل المولى - عز وجل - أن يجعل العام الجديد عام خير وبركه على الرئيس ومصرنا الحبيبة، عام تنمية ورخاء وازدهار على الشعب المصري العظيم محققا فيه الرفعة والتقدم في شتى المجالات في ظل وحدة الشعب المصري، وأن يحفظ الله مصرنا العزيزه والعالم أجمع من شر الوباء والأمراض، وينعم الله على مصرنا العزيزة الأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي".