أمريكا تجيز فرض عقوبات على الصين عند تدخلها في اختيار زعيم البوذيين

وقّع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب قانونا يجيز فرض عقوبات أمريكية على أي مسئول صيني يتدخل في عملية اختيار البوذيين في التبت لزعيمهم الروحي الدالاي لاما المقبل.ووافق الكونجرس بغالبية ساحقة على "قانون السياسة والدعم في التبت" وسط خشية من سعي بكين للتدخل في اختيار خليفة الزعيم الروحي الحالي البالغ من العمر 85 عاما وأملها بأن يساعد ذلك في تلاشي المطالب بمزيد من الحريات في منطقة الهيمالايا الخاضعة للحكم الصيني.واعتبرت بكين في يناير أن هذا القانون "يتدخل بشكل صارخ في الشئون الداخلية للصين"، وذلك بعد إقراره في مجلس النواب بغالبية 392 مقابل 22.ومع قرب انتهاء الدورة الحالية للكونجرس، أدرج مجلس الشيوخ القانون ضمن مشروع قانون الإنفاق الحكومي الذي يشمل أيضا حزمة المساعدات للمتضررين من أزمة فيروس كورونا للإسراع في المصادقة عليه.وينص قانون التيبت الذي تقدم به مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون على أن سياسة الولايات المتحدة هي أن اختيار وتعليم وتوقير الدالاي لاما وغيره من الرهبان البوذيين "أمور روحية حصرا يجب أن تقوم بها السلطات الدينية المناسبة في إطار التقاليد البوذية التيبتية".وبموجب القانون ستفرض الولايات المتحدة عقوبات على المسئولين "الذين يتدخلون بشكل مباشر في تحديد وتنصيب الدالاي لاما الخامس عشر المستقبلي".كما يمنع القانون الولايات المتحدة من فتح قنصليات جديدة في الصين حتى يُسمح لها بفتح واحدة في لاسا عاصمة التيبت، كما ويصرح لها بتمويل الجمعيات الثقافية والتعليمية والبيئية في منطقة الهيمالايا.وأشادت جماعة "الحملة الدولية من أجل التيبت" المقربة من الدالاي لاما بإقرار القانون باعتباره "علامة فارقة على المسرح العالمي وتصريح بأن المجتمع الدولي لن يقبل بتدخل الصين في خلافة الدالاي لاما".ويدرك الدالاي لاما الرابع عشر الذي لا يعاني من مشاكل صحية خطيرة بأن الصين قد تحاول تعيين خليفة له أكثر مرونة.وأبدى الزعيم الروحي الحائز على جائزة نوبل للسلام أفكارا مخالفة للتقاليد الموروثة بأن يقوم هو شخصيا باختيار خليفته بينما هو على قيد الحياة، وربما تكون فتاة، أو الإعلان عن انتهاء مؤسسة الدالاي لاما بوفاته.