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الكرازة

في تذكار سيامته.. محطات بحياة الأنبا باخوم

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 08:41 ص
جريدة الدستور
مونيكا جرجس
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تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية؛ اليوم؛ بعيد السيامة الكهنوتية السادس عشر للأنبا باخوم المعاون البطريركي.

ولد الأنبا باخوم في 4 مايو 1974 بمدينة القاهرة وحصل على بكالوريوس الهندسة قسم اتصالات جامعة عين شمس عام 1996 والتحق باكليريكية الفادي عام 1989.

وأنهى الأنبا باخوم دراسته بالجامعة الجريجورية بروما وحصل على ليسانس اللاهوت والفلسفة عام 2002م وسيم كاهنًا في 29 ديسمبر 2004 وحصل على الدكتوراة في القانون الكنسي جامعة اللاتيرانو عام 2009 وعين مساعدًا للراعي بكنيسة القديس ايريناوس بروما وعين من عام 2005 حتى 2010 ثم نائبًا لمدير اكليريكية أم الفادي بلبنان.

وعمل في 2010 أمين سر مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر وعمل مدرسًا في بعض جامعات اللاهوت جامعة اللوجانو بسويسرا والمعهد الحبري الشرقي بروما والكلية الاكليريكية بالمعادي وكلية العلوم الدينية بالسكاكيني.

وعين سكرتيرًا لبطريركية الاسكندرية للأقباط الكاثوليك من 2010 حتى 2015م ثم وكيلًا لبطريركية الأقباط الكاثوليك واسندت له بعض المهام الأخرى كالمكتب الاعلامي الكاثوليكي بمصر والمتحدث الرسمي للكنيسة الكاثوليكية بمصر ويجيد اللغات العربية والفرنسية والايطالية والانجليزية واختير معاونًا بطريركيًا وتمت سيامته الأسقفية في 31-8-2019.

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