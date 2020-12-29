الألمان يشككون في إمكانية التغلب على كورونا في 2021

كشف استطلاع للرأي أن حوالي ربع الألمان يعتقدون أنه سيتم التغلب على الجائحة على نطاق واسع في عام 2021، بينما يعتقد الثلثان أن فيروس كورونا سيستمر في التأثير سلبا على حياتهم طوال العام المقبل.وأعرب 22% ممن شملهم الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة يوجوف الالمانية عن اعتقادهم بأن تستمر الجائحة في التأثير بشدة على حياتهم.وشمل الاستطلاع عينة من2035 شخصا وجرى خلال الفترة من 21 إلى 23 ديسمبر.وتوقع 20% فقط استئناف مباريات الدوري الألماني لكرة القدم في ظل حضور جماهيري دون قيود بحلول نهاية عام 2021، في حين أن 54% لا يتوقعون ذلك.ويعتقد 7% فقط أن دور السينما والمسارح وقاعات الحفلات الموسيقية ستفُتح للعمل دون قيود على أعداد الزوار أو قواعد النظافة، بينما يتوقع 72% أن تفتح أبوابها خلال العام في ظل ظروف معينة، بينما رأى 12% أنها ستظل مغلقة.ويعتقد 9% فقط أن تختفي أقنعة الوجه من الحياة اليومية، بينما يتوقع 84% أن يُطلب من الشعب ارتداء الكمامات على الأقل في بعض الأماكن حتى نهاية العام.ويعتقد 9% فقط أنه سيكون باستطاعتهم الذهاب مرة أخرى في عطلة إلى أي مكان يحلو لهم، بينما قال 77% إنهم لا يرون حدوث ذلك.