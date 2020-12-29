رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قادمين من بريطانيا.. الهند تسجل 6 إصابات بسلالة كورونا الجديدة

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 08:33 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
قالت سلطات الصحة في الهند اليوم الثلاثاء، إنها سجلت إصابة ستة أشخاص عادوا من بريطانيا في الأسابيع القليلة الماضية بسلالة جديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا.

وجاء في بيان لوزارة الصحة الهندية أن المرضى الستة معزولون.

وأضافت أنه يجري حاليا تعقب زملائهم المسافرين، مضيفا ان "وضع معارفهم المقربون في الحجر الصحي أيضا".

وقالت الوزارة إن الهند علقت جميع الرحلات القادمة من بريطانيا حتى نهاية الشهر لكن قرابة 33 ألف مسافر وصلوا في أواخر نوفمبر قبل سريان الحظر.

وقالت الوزارة إن الفحوص أثبتت إصابة 114 شخصا من بين هؤلاء الوافدين بفيروس كورونا وإن عيناتهم تخضع لفحص السلالة الجديدة التي اكتشفت حالات إصابة بها في أنحاء من أوروبا وآسيا.

وأعلنت الهند في وقت متأخر يوم الثلاثاء تسجيل 16432 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 10.22 مليون إصابة مؤكدة و148153 وفاة.

وتأتي الهند في المركز الثاني بعد الولايات المتحدة من حيث أكبر عدد للإصابات على مستوى العالم. وتتوقع السلطات الصحية البدء في حملة تطعيم لنحو 300 مليون شخص مطلع الشهر القادم.

موضوعات متعلقة

مجازاة مسئولين بالمسرح القومي تستروا على انقطاع رامز جلال عن العمل 6 سنوات

تفاصيل برنامج رامز جلال الجديد فى رمضان 2021

«الهجرة» تصدر بيانًا هامًا بشأن المصريين العالقين فى الإمارات

مصادر: القبض على رئيس قطاع مكتب وزيرة الثقافة

الصور

image description

حملة للتأكيد على تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا بدمياط

image description

ننشر أبرز قرارات المجلس التنفيذى لمحافظة دمياط

image description

محافظ دمياط تكرم أبطال الجمهورية للشابات

image description

انطلاق فعاليات دورة إعداد معلم تعليم الكبار بجامعة أسيوط

image description

فض السوق الأسبوعي بـ«شرباص» في دمياط

الأكثر قراءة

إجراءات وشروط إصدار تراخيص البناء الجديدة 2021

إخلاء سبيل المتهمة بسحل «فتاة النزهة»

«محمد صبحى ظلمنى.. وكنت هقتل نادية لطفى بالخطأ»: اعترافات محيى إسماعيل

وزيرة الصحة: أرقام كورونا المعلنة لا تعكس الحقيقة.. كثير من الحالات لا تظهر عليها أعراض

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

صورة تذكارية توثق رحلة «نواب التنسيقية» بعد استخراج كارنيات العضوية

منوعات

الممثلة «إيما روبرتس» تضع طفلها الأول من صديقها «جاريت هيدلوند»

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 29-12-2020

تسجيل أول حالة تحسس تجاه لقاح «فايزر» باليونان

إسبانيا تعتزم تسجيل الأشخاص الرافضين لتلقى لقاحات كورونا

أيام زمان

أول مطرب.. حكاية عبدالحليم حافظ مع تسجيل أذان المغرب في رمضان

«ضرب نفسه بسكين».. حكاية الحب الأول في حياة زبيدة ثروت

«محمد صبحى ظلمنى.. وكنت هقتل نادية لطفى بالخطأ»: اعترافات محيى إسماعيل

«موضة ثومة».. حكاية فستان أم كلثوم الذي أغضب المكلة نازلي

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
ميلاد السيد المسيح.. سلام رغم الاضطراب
عمرو خالد
يا عفو.. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا «1-2»
مؤمن المحمدي
الفلوس
لواء.حمدى البطران
انعدام الثقة
المزيد

الثقافة

«سرديات الإسكندرية» يستأنف أنشطته بقراءات قصصية.. اليوم

منشورات تكوين تطرح ديوان «جسرٌ لا يوصل أحدًا إلى بيته»

غدا.. فاطمة عكاشة بضيافة مبادرة «كل يوم شاعر»

منصورة ونورهان.. مصريتان فى جائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة 2020