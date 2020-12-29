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الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

الممثلة «إيما روبرتس» تضع طفلها الأول من صديقها «جاريت هيدلوند»

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 08:31 ص
الأمريكية إيما روبرتس
الأمريكية إيما روبرتس
وكالات
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وضعت الممثلة الأمريكية إيما روبرتس 29 عاما طفلها الأول من صديقها جاريت هيدلوند، بحسب ما ذكره موقع تي أم زد الإلكتروني المعني بأخبار المشاهير.

وقال الموقع إنهما أطلقا على المولود اسم " روديز"، مضيفا أن الأم والمولود بصحة جيدة.

وكانت روبرتس قد أعلنت نبأ حملها على صفحتها على موقع انستجرام لمشاركة الصور في أغسطس الماضي، حيث ظهرت وهى ترتدي فستانا أبيض وبطنها منتفخا.

ويذكر أن العلاقة بين روبرتس وهيدلوند 36 عاما بدأت منذ مارس 2019.

وكانت إيما قد كشفت عن جنس المولود، وأشارت إلى أنها حامل في مولود ذكر.

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