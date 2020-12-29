الممثلة «إيما روبرتس» تضع طفلها الأول من صديقها «جاريت هيدلوند»

وضعت الممثلة الأمريكية إيما روبرتس 29 عاما طفلها الأول من صديقها جاريت هيدلوند، بحسب ما ذكره موقع تي أم زد الإلكتروني المعني بأخبار المشاهير.وقال الموقع إنهما أطلقا على المولود اسم " روديز"، مضيفا أن الأم والمولود بصحة جيدة.وكانت روبرتس قد أعلنت نبأ حملها على صفحتها على موقع انستجرام لمشاركة الصور في أغسطس الماضي، حيث ظهرت وهى ترتدي فستانا أبيض وبطنها منتفخا.ويذكر أن العلاقة بين روبرتس وهيدلوند 36 عاما بدأت منذ مارس 2019.وكانت إيما قد كشفت عن جنس المولود، وأشارت إلى أنها حامل في مولود ذكر.