غدًا.. البابا تواضروس يلقى عظته الأسبوعية بالمقر البابوى

يلقي البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ غدا الأربعاء عظته الأسبوعية « بالمقر البابوي بالقاهرة » ؛ وذلك كإجراء احترازي نظرا للظروف الطارئة التى تمر بها البلاد.ومن جهته تستعد الكنائس المصرية المختلفة للاحتفال بعيد رأس السنة الميلادية، الذي يحل في 31 ديسمبر الجاري، وقررت الكنائس الأرثوذكسية والأسقفية تعليق احتفالات رأس السنة الميلادية بالكنائس والإيبارشيات، وذلك منعًا للتجمعات والازدحام بالكنائس تزامنًا مع الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، وبعد إصابة عدد من الكهنة والخدام بالكنائس المختلفة.