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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيطاليا ترحب بإنهاء قضية لاجئين اثيوبيين منذ 30 عاما في سفارتها بأديس أبابا

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 08:10 ص
جريدة الدستور
وكالات
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رحبت إيطاليا الإثنين بقرار إثيوبيا بالسماح بخروج مسؤولين اثنين سابقين في نظام الرئيس السابق منجيستو هايلي ماريام من سفارتها في أديس أبابا أحرار بعد أن أمضيا نحو ثلاثة عقود لاجئين سياسيين داخلها.

وقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في بيان إن القرار "يضع حدا لعلاقة طويلة".

واللاجئان الاثيوبيين هما رئيس الأركان السابق اديس تيدلا، ووزير الخارجية السابق برهانو بايهي، وقد منحتهما إيطاليا حق اللجوء إلى سفارتها عام 1991 لأسباب انسانية.

ولجأ الرجلان مع عدة مسؤولين من نظام منجيستو القمعي إلى السفارة بعد سقوط أديس أبابا بيد قوات الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية.

وقدم رئيس الوزراء السابق هايلي يمانو على الانتحار داخل السفارة في يونيو عام 1991، كما توفي مسؤول آخر داخلها عام 2004.

وتولى منجيستو السلطة بين عامي 1974 و1991 حتى هزيمة جيشه أمام الجبهة الديمقراطية الثورية، ما أجبره على الفرار إلى زيمبابوي حيث لا يزال يعيش هناك حتى اليوم، وقد بلغ من العمر 84 عاما.

وحكم على منجيستو هايلي ماريام غيابيا بالسجن مدى الحياة بتهمة ارتكاب ابادة جماعية، ثم بالإعدام في 26 مايو 2008 بعد استئناف الحكم.

ويقدر أن نظامه قتل ما بين 1.2 مليون الى مليوني اثيوبي.

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