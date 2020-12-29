1776 إصابة جديدة و63 وفاة بكورونا في باكستان

أعلنت وزارة الصحة الباكستانية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 475 ألفا و85 حالة، وذلك عقب تسجيل 1776 حالة إصابة جديدة، بالإضافة إلى ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 9992 حالة، وذلك عقب تسجيل 63 حالة وفاة.وقال المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة - حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الثلاثاء - إن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 425 ألفا و494 شخصا.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.