ارتفاع إصابات كورونا في كندا لـ 555 ألفا

أعلنت وكالة الصحة العامة في كندا ارتفاع حصيلة الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 555 ألفا و207 حالات.وقالت الوكالة - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الثلاثاء - إن إجمالي عدد حالات الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد بلغ 15 ألفا و121 حالة.يذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.