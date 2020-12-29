ارتفاع إصابات كورونا في كندا لـ 555 ألفا
الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 08:05 ص
أ ش أطباعة
أعلنت وكالة الصحة العامة في كندا ارتفاع حصيلة الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 555 ألفا و207 حالات.
وقالت الوكالة - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الثلاثاء - إن إجمالي عدد حالات الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد بلغ 15 ألفا و121 حالة.
يذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وقالت الوكالة - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الثلاثاء - إن إجمالي عدد حالات الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد بلغ 15 ألفا و121 حالة.
يذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.