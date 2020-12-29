16.4 ألف إصابة جديدة بكورونا في الهند

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 10 ملايين و224 ألفا و303 حالات، وذلك عقب تسجيل 16 ألفا و432 حالة إصابة جديدة.وقالت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية - إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 148 ألفا و153 حالة، وذلك عقب تسجيل 252 حالة وفاة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.وأضافت الوزارة أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 9 ملايين و807 آلاف و569 شخصا.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.