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عالم

كيف تغلغلت جماعات الإخوان في البلقان؟

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 11:54 ص
جريدة الدستور
أمينة ذكى
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كشف موقع أوراسيا ريفيو كيف تحاول جماعات الاسلام السياسي والجماعات الدينية التي لها أغراض سياسية في الأصل من التغلغل في الشعوب والدول المختلف عن طريق غطاء الجمعيات الإنسانية والخيرية.

حيث قال الموقع إن إقليم يوغسلافيا على سبيل المثال شهد تواجدا كبيرا للجماعات الإسلامية السياسية المدعومة من كلا من قطر وتركيا، حيث استغلت هذه الجماعات المتطرفة الأزمة الاقتصادية العميقة والتوترات السياسية التي سادت إقليم يوغوسلافيا السابقة خلال العقدين الأخيرين من القرن الماضي (القرن العشرين)، وخاصة ظروف الحرب في البوسنة والهرسك وكوسوفو.

ووفقا للموقع فقد استثمر عدد كبير من المنظمات الإسلامية الإنسانية وغير الحكومية في قطر وتركيا، والتي تم تحديدها لاحقًا على أنها منظمات تمويل الإرهاب، مئات الملايين من الدولارات لبناء بنية تحتية دعائية قوية وبهدف نشر أيديولوجية راديكالية والتحريض على الكراهية والصراعات الدينية المختلفة في البوسنة وكوسوفو وألبانيا ومقدونيا الشمالية.

وكشف الموقع أن هذه المنظمات "الخيرية" تعمل من خلال الحوافز المادية والتعليم لجيل كامل من الأئمة القادمين من المنطقة والانغماس في مختلف المدارس الإسلامية الأصولية في الشرق الأوسط.

وأضاف الموقع: في العقود الأخيرة، ظهرت عدة مجموعات من الناس في البوسنة وكوسوفو وصربيا وألبانيا ومقدونيا تحت اسم "سلفي" وهؤلاء السلفيين لهم طابع متشدد.

وأضاف الموقع: هؤلاء النشطاء الدينيين، الذين تم تنظيمهم في مجموعات مختلفة وتمويلهم من مختلف المنظمات الإسلامية العاملة في كوسوفو ومقدونيا الشمالية ودول أخرى في المنطقة، نظموا حتى الآن آلاف الدورات والمحاضرات الدينية المختلفة في جميع الأراضي التي يسكنها السكان المسلمون في المنطقة وأساءوا أيضًا استخدام المدارس والجامعات العامة كأماكن لتنمية التحريض والدعاية الدينية المتطرفة.

وتابع الموقع: يتم تطوير أنشطتهم التدميرية بشكل أساسي من الناحية التكتيكية ووفقًا لسيناريو يبدأ عادةً بالهجوم على الأئمة التقليديين، واتهامهم بأنهم غير متعلمين أو مضللين، ثم يشير هؤلاء النشطاء بفخر إلى "كفاءتهم ومهمتهم" لنشر إسلام حقيقي خالٍ من كل التأثيرات الغربية.

وفي السنوات الأخيرة، نشط المتطرفون في كوسوفو أيضًا في تشجيع سكان كوسوفو على المشاركة في الحرب في سوريا والعراق، لذلك، في يوليو 2012، أمرت الجماعة الإسلامية في كوسوفو بعقد خطبة (محاضرة أسبوعية يوم الجمعة) في جميع مساجد كوسوفو، وبحسب هذا التعميم، ألقى 800 إمام مسجد في كوسوفو محاضرة عن "أرض الشام" وبعد هذه المحاضرة، توجهت موجة جديدة من المتطوعين من كوسوفو إلى الحرب في سوريا، حتى نجل مفتي كوسوفو، وجه دعوة عامة للذهاب إلى سوريا "لتحرير الأرض المقدسة أو الموت في سبيل الله".

هو أيضًا ممثل "الشبكة الإسلامية الأوروبية" في كوسوفو، برئاسة يوسف القرضاوي و(ابن شقيق مؤسس جماعة الإخوان المسلمين)، أستاذ العلوم الإسلامية في سويسرا طارق رمضان.

◄ منظمات متطرفة في كوسوفو
قال الموقع إن من ضمن المنظمات الإخوانية المتطرفة في كوسوفو، المنتدى الإسلامي في كوسوفو حيث دأب هذا المنتدى على التحريض على الكراهية والتعصب الديني وطور دعاية مهينة ضد شخصيات وطنية معروفة وبحسب بعض المحللين، فإن منتدى كوسوفو الإسلامي يمثل أيديولوجية الإخوان المسلمين في كوسوفو.

الحركة الإسلامية اتحدوا - ليسبا، هي "أول حزب إسلامي أصولي في البلقان، وبحسب مصادر عديدة، فإن هذه الحركة الإسلامية المتطرفة تمثل أيديولوجية الإخوان المسلمين في كوسوفو، كما ان زعيم الحركة الإسلامية فؤاد راميقي، هو أيضًا ممثل "الشبكة الإسلامية الأوروبية" في كوسوفو، برئاسة رجل الدين الأصولي المصري المقيم في قطر، يوسف القرضاوي و(ابن شقيق مؤسس جماعة الإخوان المسلمين)، أستاذ العلوم الإسلامية في سويسرا طارق رمضان.

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