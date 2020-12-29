برلمانى تركى يطالب بتحقيق حول زيادة حالات الانتحار فى بلاده

طالب نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان، بحزب الشعب الجمهوري، جوليزار بيتشير كاراجا، بضرورة فتح تحقيق بالبرلمان التركي، حو ل تزايد عدد حالات انتحار للشباب في مدينة ديار بكر، ذات الأغلبية الكردية، وفي تركيا كلها بشكل عام وفقًا لما نقل موقع «تي 24» التركي.وأوضح أن من أهم أسباب حالات الانتحار ارتفاع معدل البطالة، وضبابية مستقبلهم، وانعدام ثقتهم فى حكومتهم، مؤكدًا على أن 25 % من حالات انتحار الشباب حدثت بين سن (15- 24)، محملًا الدولة مسؤولية ذلك، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 1300 شخص انتحروا فى تركيا بسبب الفقر، منذ عام 2015.