وفيات كورونا فى إسبانيا تتجاوز الـ 50 ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية أن إجمالي عدد الوفيات في البلاد بسبب فيروس كورونا تجاوز الـ 50 ألف حالة.وقالت السلطات الصحية، اليوم الثلاثاء، إنها سجلت 24462 إصابة منذ يوم الخميس الماضي، ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى قرابة 1.88 مليون حالة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات بواقع 298 حالة يوم أمس ليصل إلى 50122 وفاة، ما يعتبر رابع أكبر حصيلة في أوروبا الغربية بعد إيطاليا وبريطانيا وفرنسا.يأتي ذلك بعد أن انطلقت في إسبانيا أمس الأول حملة التطعيم الجماعي ضد فيروس كورونا باللقاح الذي قامت بتطويره شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.