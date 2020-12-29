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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

هجوم تركى على اسناد مناقصة بقيمة 42 مليار ليرة لحزب أردوغان

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 07:28 ص
أردوغان
أردوغان
هدير سند
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هاجم أحمد أكين نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، إجراء إسناد مناقصة طرحتها وزارة النقل والبيئة التركية، بقيمة 42 مليار ليرة، لشركات موالية لحزب العدالة والتنمية (الحزب الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان)، وفقًا لموقع «بولد ميديا» التركي.

وأوضح أكين أن وزارة النقل والبنية التحتية التركية أعلنت عن إغلاق جميع المناقصات المتعلقة ببناء قطار فائق السرعة ومترو الأنفاق وإنشاء الترام وأعمال البناء، لكنها قبلت بعرض الشركات الموالية لحزب أردوغان كإجراء استثنائي.

وأكد أكين أن حزب العدالة والتنمية عدل قانون المشتريات العامة عدة مرات منذ عام 2003، كما أقر بقوانين تخدم مصالح رجاله الشخصية، مشيرًا إلى منح حزب أردوغان أموال الشعب لأنصاره.

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