دير مار مينا بصحراء مريوط يعلن إغلاق أبوابه أمام الزوار اليوم

أعلن دير مار مينا العجائبي بصحراء مريوط، عن إغلاق أبوابه أمام الزوار من الأقباط بدءًا من اليوم وحتي إشعار آخر.وقال الأنبا كيرلس أسقف ورئيس دير مار مينا العجائبي فى بيان له: « نظرًا لارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المُستجد، وحرصًا على سلامة الجميع يعتذر الدير عن استقبال الزوار سواء من المصريين أو الأجانب أو أسر الأباء الرهبان والأباء الكهنة بدءًا من اليوم الثلاثاء».وتابع الأنبا كيرلس في بيانه:« نُصلي أن يرفع الله عن بلادنا والعالم أجمع الوباء وينعم على جميع المرضى الشفاء ويُعطي التعزية والسلام لأسر المُنتقلين».