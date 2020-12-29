إهمال طبى لمعتقلة فى سجن تركى اعتقلت بسبب كشف زوجها فساد أردوغان

كشفت معهد ستوكهولوم للحريات عن معاناة جديدة داخل السجون التركية حيث تعاني المعتقلة سمية أكسوي، 43 عامًا، والتي كانت زوجة رئيس شرطة سُجن بسبب دوره في كشف عمليات الفساد والرشوة في عام 2013، والتي تورط فيها رئيس الوزراء آنذاك والرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، وأفراد أسرته ودائرته الداخلية من الآم مبرحة ولم تلقى الرعاية الطبية اللازمة لها.قال سيم أكسوي: إن والدته خضعت لعمليتين في عظم الفخذ قبل إلقاء القبض عليها لكنها لم تعالج بالمتابعة في السجن، ما أدى إلى تسوس كامل لعظم الفخذ وبسبب جائحة كورونا، لم يتم فحص أكسوي من قبل طبيب لمدة عام ولم يتم إعطاؤها مسكنات الألم، مضيفًا: إن والدته كانت تعاني من آلام مبرحة وكان من المفترض أن تخضع لعملية جراحية ثالثة، والتي تم إلغاؤها لأنها كانت في السجن.تم القبض على أكسوي في نوفمبر 2017 بسبب صلات مزعومة بحركة جولن، وهي جماعة دينية استهدفت من قبل الرئيس أردوغان منذ تحقيقات الفساد في 17-25 ديسمبر 2013.وطبقًا لسيم أكسوي، فبخلاف العلاج الطبي، لم توفر لها إدارة السجن حتى الضروريات الأساسية، حيث وُضعت في عنبر به مراحيض قرفصاء فقط ولكن بسبب حالتها، احتاجت إلى مرحاض به مقعد، وتابع:"لم تستطع أن تأكل أو تشرب لعدة أيام لأنها أرادت تجنب [ألم] استخدام مرحاض القرفصاء، متابعًا: لقد طلبنا عدة مرات أن تلبي إدارة السجن احتياجاتها ولكن دون جدوى ".وبدلًا من تغيير المرحاض، نقلتها إدارة السجن إلى عنبر الحجر الصحي الذي يحتوي على مرحاض عادي، وتابع اكسوي: إن هذا غير مقبول لأن صحة والدته كانت هشة بالفعل وأن البقاء مع مرضى محتملين لكورونا يشكل خطرًا كبيرًا.وأضاف سايم أكسوي أن عنبر الحجر الصحي غير صحي وأنه بسبب الاكتظاظ اضطر بعض النزلاء للنوم على الأرض.