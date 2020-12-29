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رئيس التحرير التنفيذي
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٧ طرق لاستعادة حاستى الشم والتذوق بعد التعافى من كورونا

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 07:10 ص
حاستى الشم والتذوق
حاستى الشم والتذوق
سارة ساويرس
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يعد واحد من أبرز أعراض الإصابة بفيروس كورونا، هو فقدان حاستي الشم والتذوق، الذي سبب حالة من الهلع الكبيرة لدى البعض، ولكن منهم لا يعلم طرق استعادة حاستي الشم والتذوق، بعد التعافي من كورونا.

ما الذى يجعل مصاب كورونا يفقد حاستي الشم والتذوق؟

ترجع معاناة مصابي كورونا في فقد حاستي الشم والتذوق، بسبب حدوث نوع من فقر دم ونقص السكر في الجسم، وهو الأمر الذى أصاب به الالاف من المرضى في مصر، فضلًا عن أن نزلات البرد والفيروسات غالبا ما تسبب احتقانا في الأنف، لذلك إذا نظرت لها تحت المجهر، فستلاحظ أن النهايات الدقيقة التي تشبه الشعر في خلايا المستقبلات قد سقطت، وبالتالي لم تعد الخلايا قادرة على التقاط جزيئات الرائحة من الأنف، وبالتالي عدم القدرة على التذوق.

طرق استعادة حاستي الشم والتذوق

-يمكن استخدام مستحضرات طبية (قطرات) تضيق الأوعية الدموية في الأنف.

-ينصح الأطباء برش تجويف الأنف بمحلول ملح البحر  لاستعادة حاستي الشم والتذوق.

- توفير رطوبة الهواء باع نظام غذائي صحي ومفيد

-الحرص على شراب كميات كبيرة من الماء طوال اليوم.

-الابتعاد عن التدخين وتجنب شراب المواد الكحولية.

- العلاج الطبيعي بالرائحة للأنف من خلال التدريب على الشم، ويتطلب العمل مع 4 زيوت أساسية، وهي زيوت الورد والليمون والقرنفل والأوكالبتوس، لتحفيز وتضخيم الأعصاب في الأنف المسؤولة عن الرائحة.

-كما يمكن استبدال الزيوت العطرية بأي شيء ذي رائحة مميزة، مثل القهوة أو التوابل.

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