حظك اليوم.. برج الميزان الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الميزان اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: قد يجعلك أمر ما يستجد اليوم تصطدم ببعض الجهات النافذة أو بشخص قادر أو ببعض المسؤولين.عاطفيًا: حافظ على صبرك وهدوئك، ولا تترك انفعالاتك تتخذ القرار عنك، تتأرجح بين الحماسة الشديدة والتردّد والشكوك.صحيًا: حاول أن تملأ بعض أوقات فراغك بأنشطة رياضية مفيدة للصحة.