حظك اليوم.. برج الميزان الثلاثاء 29 ديسمبر 2020
الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 06:01 ص
هويدا سعيدطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الميزان اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 والتي جاءت كالتالي:
مهنيًا: قد يجعلك أمر ما يستجد اليوم تصطدم ببعض الجهات النافذة أو بشخص قادر أو ببعض المسؤولين.
عاطفيًا: حافظ على صبرك وهدوئك، ولا تترك انفعالاتك تتخذ القرار عنك، تتأرجح بين الحماسة الشديدة والتردّد والشكوك.
صحيًا: حاول أن تملأ بعض أوقات فراغك بأنشطة رياضية مفيدة للصحة.
مهنيًا: قد يجعلك أمر ما يستجد اليوم تصطدم ببعض الجهات النافذة أو بشخص قادر أو ببعض المسؤولين.
عاطفيًا: حافظ على صبرك وهدوئك، ولا تترك انفعالاتك تتخذ القرار عنك، تتأرجح بين الحماسة الشديدة والتردّد والشكوك.
صحيًا: حاول أن تملأ بعض أوقات فراغك بأنشطة رياضية مفيدة للصحة.