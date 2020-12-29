شيلى تسجل زيادة 28% فى حالات كورونا

سجلت شيلي زيادة بنسبة 28 في المائة في عدد حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 خلال الأسبوعين الماضيين، وفقًا لما ذكرته وزارة الصحة.وكشفت الاختبارات عن 1923 حالة إصابة جديدة في الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 602028 حالة، في حين ارتفع عدد الوفيات جراء المرض إلى 16443 حالة منذ ظهور الوباء في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.وقالت نائبة وزير الصحة بولا دازا، في مؤتمر صحفي، إن شيلي تجري اختبارات كوفيد-19 للمسافرين الوافدين في الأيام الـ14 الماضية، للكشف عن مصابين محتملين بالسلالة الجديدة من الفيروس المكتشفة في المملكة المتحدة وأجزاء أخرى من العالم.وأضافت أن السلطات استبعدت في الوقت الراهن إغلاق الحدود أمام الأجانب.وبدأت شيلي في 24 ديسمبر عملية تطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية الأساسية بأول 10 آلاف جرعة من لقاح ضد كوفيد-19.وبدأ تطعيم أكثر من 8600 من موظفي المستشفيات في منطقة العاصمة، حيث تقع العاصمة سانتياجو، والمناطق الجنوبية الأكثر تضررًا.