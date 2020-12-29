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الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

شيلى تسجل زيادة 28% فى حالات كورونا

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 06:00 ص
كورونا في شيلى
كورونا في شيلى
وكالات
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سجلت شيلي زيادة بنسبة 28 في المائة في عدد حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 خلال الأسبوعين الماضيين، وفقًا لما ذكرته وزارة الصحة.

وكشفت الاختبارات عن 1923 حالة إصابة جديدة في الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 602028 حالة، في حين ارتفع عدد الوفيات جراء المرض إلى 16443 حالة منذ ظهور الوباء في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

وقالت نائبة وزير الصحة بولا دازا، في مؤتمر صحفي، إن شيلي تجري اختبارات كوفيد-19 للمسافرين الوافدين في الأيام الـ14 الماضية، للكشف عن مصابين محتملين بالسلالة الجديدة من الفيروس المكتشفة في المملكة المتحدة وأجزاء أخرى من العالم.

وأضافت أن السلطات استبعدت في الوقت الراهن إغلاق الحدود أمام الأجانب.

وبدأت شيلي في 24 ديسمبر عملية تطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية الأساسية بأول 10 آلاف جرعة من لقاح ضد كوفيد-19.

وبدأ تطعيم أكثر من 8600 من موظفي المستشفيات في منطقة العاصمة، حيث تقع العاصمة سانتياجو، والمناطق الجنوبية الأكثر تضررًا.

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