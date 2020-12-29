حظك اليوم.. برج الأسد الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الأسد، اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020، والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: تشتد الضغوط وقد تواجه خصمًًا قويًا، لكنك لا تفشل في المفاوضات حتى لو كانت المناقشة شرسة.عاطفيًا: قد يحاول بعضهم عرقلة تقدمك عاطفيًا، لكنّه لن ينجح في مسعاه ولا سيما أنك تملك أساليب متعددة لإنجاح العلاقة.صحيًا: الارتباك الحاصل في بعض مشاريع أحد أفراد الأسرة يثير الاضطراب لديك.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.