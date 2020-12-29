إصابات كورونا فى كولومبيا تتجاوز 1.6 مليون

أعلنت السلطات الصحية الكولومبية، مساء الإثنين، أن كولومبيا سجلت 9310 حالات إصابة جديدة بكوفيد-19 في الـ24 ساعة الماضية، لتصل حصيلة الإصابات بالمرض على الصعيد الوطني إلى 1603807.ومن ناحية أخرى، تم تسجيل 203 حالات وفاة جديدة بكوفيد-19، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات بالمرض على الصعيد الوطني إلى 42374، حسبما أفادت السلطات.وقد مدد الرئيس الكولومبي إيفان دوكي حالة الطوارئ الصحية في مواجهة كوفيد-19 حتى 28 فبراير 2021، واعتمد تدابير للمساعدة في إعادة تنشيط الاقتصاد.