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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

صعود مؤشرات الأسهم اليابانية فى التعاملات الصباحية

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 05:27 ص
الأسهم اليابانية
الأسهم اليابانية
وكالات
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صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.

وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 34ر438 نقطة أو ما يعادل 63ر1% ليصل إلى 37ر27292 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا
بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).

كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 80ر18 نقطة، أو05ر1%، ليصل إلى 84ر1806 نقطة.

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