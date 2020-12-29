صعود مؤشرات الأسهم اليابانية فى التعاملات الصباحية

صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 34ر438 نقطة أو ما يعادل 63ر1% ليصل إلى 37ر27292 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحابالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 80ر18 نقطة، أو05ر1%، ليصل إلى 84ر1806 نقطة.