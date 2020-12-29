جوتريش يدعو إلى عام المداواة فى 2021
الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 05:26 ص
وكالاتطباعة
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى أن يكون عام 2021 "عامًا للمداواة" في رسالته بمناسبة العام الجديد.
وقال جوتيريش في رسالة بالفيديو إن "تغير المناخ وجائحة كوفيد 19- هما أزمتان لا يمكن معالجتهما إلا من قبل الجميع معًا - كجزء من الانتقال إلى مستقبل شامل ومستدام".
وأضاف أن أهم أهداف الأمم المتحدة للعام المقبل هو بناء تحالف عالمي من أجل حياد الكربون مع الوصول لانبعاثات صفرية بحلول عام 2050.
وقال جوتيريش في رسالة بالفيديو إن "تغير المناخ وجائحة كوفيد 19- هما أزمتان لا يمكن معالجتهما إلا من قبل الجميع معًا - كجزء من الانتقال إلى مستقبل شامل ومستدام".
وأضاف أن أهم أهداف الأمم المتحدة للعام المقبل هو بناء تحالف عالمي من أجل حياد الكربون مع الوصول لانبعاثات صفرية بحلول عام 2050.