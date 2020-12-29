حظك اليوم.. برج الثور الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الثور اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: تخف الضغوط المهنية اليوم، وتتاح أمامك فرص جديدة وغير متوقعة ربما لتسوية بعض الأمور العالقة.عاطفيًا: تحظى بلقاء بعض الأشخاص المميزين وتواجه الكثير من الغيرة وتحاول أن تتخطاها.صحيًا: تعتقد أن كل ما تقوم به على الصعيد الرياضي غير مفيد، لكنك سرعان ما تغير رأيك.