حظك اليوم.. برج الثور الثلاثاء 29 ديسمبر 2020
الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 05:25 ص
هويدا سعيدطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الثور اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 والتي جاءت كالتالي:
مهنيًا: تخف الضغوط المهنية اليوم، وتتاح أمامك فرص جديدة وغير متوقعة ربما لتسوية بعض الأمور العالقة.
عاطفيًا: تحظى بلقاء بعض الأشخاص المميزين وتواجه الكثير من الغيرة وتحاول أن تتخطاها.
صحيًا: تعتقد أن كل ما تقوم به على الصعيد الرياضي غير مفيد، لكنك سرعان ما تغير رأيك.
مهنيًا: تخف الضغوط المهنية اليوم، وتتاح أمامك فرص جديدة وغير متوقعة ربما لتسوية بعض الأمور العالقة.
عاطفيًا: تحظى بلقاء بعض الأشخاص المميزين وتواجه الكثير من الغيرة وتحاول أن تتخطاها.
صحيًا: تعتقد أن كل ما تقوم به على الصعيد الرياضي غير مفيد، لكنك سرعان ما تغير رأيك.