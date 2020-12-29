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الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

طرد شرطى أميركى أبيض من عمله بعد قتله رجلًا من أصل أفريقى

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 05:07 ص
شرطى أميركى
شرطى أميركى
وكالات
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أفاد مسؤولون في مدينة كولومبوس في ولاية أوهايو الأميركية أنه تم طرد رجل شرطة أبيض الإثنين من عمله بعد قتله رجلا أسود أعزل الأسبوع الماضي.

وأثار مقتل أندريه موريس هيل موجة غضب في البلاد التي تشهد منذ الربيع احتجاجات ضد وحشية الشرطة والعنصرية.

وكان الرجل الأسود البالغ 47 عاما متواجدا في مرآب أحد المنازل عندما تعرض لإطلاق نار من قبل شرطي استدعي إلى المكان بسبب بلاغ عن حادث بسيط.

وأوقف الشرطي آدم كوي عن العمل في البداية بعد قتله لأندريه هيل.

وقال قائد شرطة كولومبوس توماس كوينلان إن "الأدلة قدمت مبررًا قويا لإنهاء عمله"، مضيفا أن "السيد كوي مضطر الآن للمثول أمام محققي الولاية بشأن وفاة أندريه هيل".

وهيل الذي لم يكن يحمل أي سلاح خلال إطلاق النار عليه هو ثاني أميركي من أصل أفريقي يقتل على يد الشرطة في أقل من ثلاثة أسابيع في كولومبوس.

وقال بن كرامب وهو محام مثّل عائلات العديد من ضحايا الشرطة بمن فيهم جورج فلويد إن "وفاة أندريه هيل مثال مأساوي آخر للنزعة لدى رجال الشرطة لاعتبار السود مجرمين أو خطرين، ويؤشر ذلك الى الحاجة لإجراء إصلاح شامل ووطني للشرطة".

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