استراليا تهدد بترحيل سائحين انتهكوا قواعد التباعد الاجتماعى

قال وزير الهجرة الأسترالي، أليكس هاوك، اليوم الثلاثاء، إن السائحين الذين انضموا إلى تجمع حاشد في مخالفة لقواعد مكافحة كوفيد 19 في أحد شواطئ سيدني في عيد الميلاد (الكريسماس)، يمكن أن يتم ترحيلهم.وقال هاوك لمحطة "2جي بي" الإذاعية إن سلطات الهجرة تحقق مع مئات الشباب الذين احتشدوا على شاطئ برونتي على الرغم من القيود الصحية وستقوم بملاحقة المسؤولين عن ذلك.وأوضح أنه "صُدم" جراء الازدحام على الشاطئ الواقع في شرقي سيدني، في خرق لقواعد التباعد الاجتماعي، وتردد أن معظمهم من الرحالة الأجانب وحاصلين على تأشيرات عمل من المملكة المتحدة وأيرلندا.وقال: "بموجب قانون الهجرة، أذا هدد أحد السلامة أو الصحة العامة، يمكن إلغاء تأشيرته".وتابع: "تنظر الحكومة الاتحادية في هذه القضية، وسنكون سعداء لترحيل الأشخاص إذا عصوا بشكل صارخ أوامر الصحة العامة".وتحاول سيدني كبح تفشي كوفيد 19 على الشواطئ الشمالية للمدينة حيث ثبتت إصابة 129 شخصا. ويخضع آلاف الأشخاص للإغلاق على الشواطئ الشمالية، بينما يمكن لبقية سكان سيدني التنقل ولكن ليس بإمكانهم استضافة سوى 10 زوار في منازلهم.