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الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا: نستعد لتوقيع اتفاق تجارة حرة مع تركيا

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 05:27 ص
ليز تروس
ليز تروس
وكالات
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قالت وزيرة التجارة البريطانية ليز تروس، إن بلادها تستعد لتوقيع اتفاق تجارة حرة مع تركيا ما يمهد الطريق لاستمرار التجارة بين دولتي مجموعة الـ20 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت الوزيرة، في بيان، أن الصفقة ستغلق طرق التجارة الحالية وتمهد الطريق أمام "اتفاقية تجارة فردية طموحة بين المملكة المتحدة وتركيا".

وأضافت: "الصفقة التي نتوقع توقيعها هذا الأسبوع ستحافظ على ترتيبات التداول الخالية من الرسوم الجمركية وستساعد في دعم علاقتنا التجارية وتدعم آلاف الوظائف في جميع أنحاء المملكة المتحدة في القطاع الصناعي وصناعة السيارات".

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