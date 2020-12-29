تسجيل أول حالة تحسس تجاه لقاح «فايزر» باليونان

أعلنت السلطات الصحية اليونانية تسجيل حالة تحسس تجاه لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا، والذي وافقت على استخدامه سلطات الاتحاد الأوروبي.وأكد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية ماريوس ثيميستوكليوس، خلال اجتماع لوزارة الصحة اليونانية، أنه "تم تطعيم 471 شخصا في 5 مستشفيات في أثينا حتى الساعة 16:00 عصر الإثنين، وتم رصد حالة تحسس خفيفة، تمت السيطرة عليها بنجاح".من جهتها، أشارت رئيسة اللجنة الوطنية للتلقيح، ماريا ثيودوريدو، إلى أن الحساسية تجاه اللقاحات أمر نادر للغاية، وقد تكون هناك 1.3 حالة تحسس لكل مليون جرعة، مضيفة أن الحساسية لا تعتبر من موانع استعمال اللقاح، وأكدت أن كل مركز طبي يمتلك الأدوية لعلاج أي حساسية.وذكر ثيميستوكليوس أن حملة التلقيح ستستمر في عدة مناطق يونانية يوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن اليونان حصلت على 9750 جرعة من لقاح "فايزر"، وستحصل على دفعة كبرى من جرعات اللقاح البالغ عددها 83850 يوم الثلاثاء.وأضاف أن الدفعات الكبرى من اللقاح ستصل أيضا في يناير وفبراير ومارس، وستحصل اليونان على ما مجموعه 1.255 مليون جرعة من لقاح "فايزر"، كما تخطط للحصول على 240 ألف جرعة من لقاح "موديرنا" في الربع الأول من عام 2021، وذلك بعد موافقة الاتحاد الأوروبي المتوقعة في 6 يناير المقبل.