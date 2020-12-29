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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الطرود البريدية من بريطانيا للاتحاد الأوروبى ستخضع لرسوم من أول يناير

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 03:17 ص
بريطانيا والاتحاد
بريطانيا والاتحاد الأوروبى
وكالات
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ذكرت هيئة البريد في بريطانيا إن الطرود القادمة من بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي ستخضع لرسوم اعتبارا من مطلع العام المقبل.

وقالت هيئة البريد إنه اعتبارا من أول يناير، يتعين على الأشخاص في بريطانيا إرفاق بيان جمركي مع شحناتهم، ونصحت العملاء باتباع اللوائح الجديدة اعتبارا من اليوم الثلاثاء لتجنب التأجيلات.

وبحسب بيان لهيئة البريد "سيُطلب من العملاء من إنجلترا واسكتلندا وويلز إرفاق البيان الجمركي بجميع العناصر التي تحتوي على هدايا أو سلع يتم إرسالها إلى الخارج، بما في ذلك وجهات الاتحاد الأوروبي".

يشار إلى أن البيان الجمركي غير مطلوب بالنسبة للبضائع المرسلة من أيرلندا الشمالية إلى وجهات في الاتحاد الأوروبي.

ويرجع ذلك إلى ما يسمى بروتوكول أيرلندا الشمالية المتفق عليه مع بروكسل لضمان عدم وجود حدود على جزيرة أيرلندا حيث تظل جمهورية أيرلندا في الاتحاد الأوروبي.

وذكرت هيئة البريد إنه لا يلزم ملأ استمارة عندما يتم إرسال خطاب أو بطاقة بريدية أو وثيقة إلى دولة في الاتحاد الأوروبي.

وبحسب الهيئة، فإن 45% من الطرود الدولية المرسلة من بريطانيا موجهة إلى الاتحاد الأوروبي.

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