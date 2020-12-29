3 أشياء مهمة تنساها أثناء كتابة الـ CV

1 – لو لديك اجتياز تحدي انساني أذكره.



2- هل أنت بطل رياضي؟ اذن افتخر بذلك.



3 – لو تقوم بالأعمال الخيرية فأنت إنسان.



في علم الإدارة، هناك أسرار يحملها مدراء الشركات الخاصة الذين قامو بتوظيف الآف الموظفين خلال مسيرتهم بالعمل، ومع اجتياز الموظفين لاختبارات الإنترفيو كانت هناك نقاط مهمة تلفت نظرههم وانتباههم اذا وجدوها بالـ"سي في"، وهي نقاط إنسانية هامة لا يلتفت إليها المتقدم للوظيفة ولكنها بنفس الوقت مهمة جدًا لصاحب العمل وهم:فالكثير من المتقدمين للوظائف لا يذكرون في سيرهم الذاتية سوى أعمالهم والشركات التي عملو بها من قبل وذكر الشهادات العلمية المتخصصة التي نالوها أو الشهادات التي تدل على خبرتهم في مجال معين، والشركات المحترفة لا توظف موظفيها بناءًا على خبرته الوظيفية فقط بل ينظرون أيضًا للتحديات الإنسانية التي قام بها في حياته مثل مقاومته لمرض ما بعدما أصابه أو قيامه بحمية غذائية خفضت من وزنه أو أي شيئ يدل على قوته الإنسانية في التحمل والمثابرة.العقل السليم في الجسم السليم، مقوله نعرفها منذ الصغر، ولكن لا نطبقها عند ذكر سيرتنا الذاتية، إن ذكر المتقدم للوظيفة أي بطولات رياضية خاضها يشير لكون المتقدم شاب متكامل، يحافظ على صحته ولياقته كما يحافظ على لياقة عقله وتفكيره، كما يشير أنه يستطيع العمل بشكل أكبر دون إجهاد ومرض ما يجعل الشركة تتمسك به كونه لا يشكل عبئًا مرضيًا عليها.من المهم جدا أن ترى الشركة في المتقدم للوظيفة الجانب الإنساني منه، وذلك لا يظهر بالطبع وسط ذكر الشهادات العلمية والخبرات العلمية فقط، لا مانع من ذكر بعض الجوانب الانسانية منك التى لا تتعلق بشكل مباشر بالعمل، مثل انضمامك لجمعية خيرية ترعي الايتام، أو أنك مداوم زيارات لدور المسنين، او انك مشارك بصفة دورية بحملات التبرع بالدم وزيارة مستشفيات ذوي الاحتياجات الخاصة ومرضى السرطان، أن كنت لا ترى فائدة فى ذكر ذلك، فصاحب العمل يرى أن الافضل لديه أن يكون لديه موظف من لحم ودم على أن يكون لديه ماكينة أو الة تعمل دون روح.