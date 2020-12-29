بايدن: مساعدو ترامب يضعون العراقيل فى طريق فريقه الانتقالى

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إن العديد من وكالات الأمن في الولايات المتحدة تضررت خلال رئاسة دونالد ترامب ووصف عدم حصول فريقه الانتقالي على معلومات كثيرة من الإدارة المنتهية ولايتها بأنه "انعدام للمسؤولية".وقال "بايدن" بعد اجتماع مع فريقه للسياسة الخارجية: "نواجه عراقيل من القيادة السياسية في وزارة الدفاع ومكتب الإدارة والميزانية".وأضاف: "والآن لا نحصل على كل المعلومات التي نحتاج إليها من الإدارة المنتهية ولايتها في قضايا الأمن القومي المهمة. أرى أنه لا يمكن وصف هذا إلا بأنه انعدام للمسؤولية".وبعد فوز بايدن على ترامب في انتخابات الثالث من نوفمبر، لم يبدأ فريق الديمقراطيين في الاجتماع بمسؤولي الإدارة لتنسيق انتقال السلطة إلا في أواخر الشهر الماضي.كان فريق بايدن قد قال هذا الشهر إن طلبات قدمها للحصول على معلومات قوبلت بمقاومة من بعض مسؤولي وزارة الدفاع (البنتاجون).وقال كريستوفر ميلر القائم بأعمال وزير الدفاع، في بيان، إن البنتاجون أجرى 164 مقابلة مع أكثر من 400 مسؤول وقدم مستندات تقع في أكثر من خمسة آلاف صفحة.وأضاف: "يعمل مسؤولونا السياسيون والمخضرمون بأقصى درجات الاحترافية لدعم الأنشطة الانتقالية في إطار جدول زمني ضيق وسيواصلون فعل ذلك بطريقة شفافة وجماعية تعكس أرقى تقاليد وزارتنا".لكن بايدن أكد مخاوف فريقه يوم الإثنين، وقال: "فريقي بحاجة إلى صورة واضحة عن وضع قوتنا حول العالم وعملياتنا لردع أعدائنا".وأضاف أن فريقه "واجه عرقلة من القيادة السياسية" في البنتاجون أثناء سعيه وراء تعاون بعض الوكالات الاتحادية.