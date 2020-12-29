سميرة عبدالعزيزة تعتذر عن المشاركة فى مسرحية محمد صبحى بسبب مجلس الشيوخ

في مفاجاة غير متوقعة قررت الفنانة سميرة عبدالعزيز الاعتذار عن بطولة مسرحية "عيلة اتعملها بلوك"، التي يقوم ببطولتها محمد صبحي وفرقته بعد بروفات عامين وقبل عدة أسابيع من افتتاحها رسميا على مسرح سنبل.وعلمت مصادر مقربة أن سر اعتذار الفنانة سميرة عبدالعزيز عن المسرحية هو تعيينها مؤخرا في مجلس الشورى وتعارض مواعيد البروفات مع مواعيد جلسات المجلس مما قد يعطل افتتاح المسرحية بسبب اعتماد المسرحية على تواجدها كبطلة العرض، كما ستتسبب جلسات مجلس الشوري في تعارض مواعيد عرض المسرحية نفسها وهو ما يتعارض مع الالتزام الشديد الذي يفرضه الفنان محمد صبحي على من يعملون معه.يذكر أن الفنانة سمير عبد العزيزة اشتركت مع الفنان محمد صبحي بمسرحية "خيبتنا" التي عرضت العام الماضي وتم تكريمها بحفل "50 سنة فن" الذي أقامه الفنان محمد صبحي بمدينة سنبل منتصف الشهر الجاري وتم فيها تكريم أكثر من 120 فنان اشتركو مع الفنان محمد صبحي خلال مسيرته الفنية.