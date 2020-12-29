الكونجرس يمرر مشروع قانون لرفع قيمة المساعدة لـ2000 دولار

وافق مجلس النواب الأمريكي، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون بشأن رفع قيمة المساعدة المخصصة للشخص الواحد من 600 إلى 2000 دولار.ووقع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، مساء الأحد، خطة جديدة للكونجرس للإنعاش الاقتصادي والتحفيز، قيمتها 900 مليار دولار، أقرت لدعم الأسر والشركات المتضررة من تداعيات أزمة وباء «كوفيد-19».وتضم خطة التحفيز الجديدة للاقتصاد منح إعانات للأسر والشركات الصغيرة المتضررة من «كوفيد-19».وكان الجمهوريون والديمقراطيون اتفقوا قبل أيام على الحزمة المالية بدعم من البيت الأبيض، وذلك بعد شهور من المداولات.ورفض ترامب التوقيع في وقت سابق قائلًا: «إن مشروع القانون يخصص مبالغ مالية ضخمة لمصالح خاصة ومشاريع ثقافية ومساعدات أجنبية».وطالب الرئيس الجمهوري بأن يغير الكونجرس مشروع القانون، ليزيد حجم المساعدات المالية التحفيزية للأمريكيين المتضررين من آثار الوباء من 600 إلى 2000 دولار.