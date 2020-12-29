«سرديات الإسكندرية» يستأنف أنشطته بقراءات قصصية.. اليوم

يستأنف مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية فعالياته٬ بعد انقطاع بسبب فيروس كورونا٬ وذلك في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء٬ من خلال قراءات قصصية لمبدعي المستقبل تحت سن العشرين٬ مع القراءة النقدية لقصصهم يقدمها الناقد دكتور مدحت عيسى.وبحسب الدكتور محمد سليمان، رئيس قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، يعد مختبر السرديات بالمكتبة أحد أهم الأنشطة التي أثبتت حضورًا محترمًا على المستويين المصري والعربي، والمختبر يلقى دعمًا كبيرًا من الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية.ويمثل المختبر بيت المبدعين السكندريين والمصريين والعرب وهو المفتوح دومًا لاستقبال الكتابات الجديدة والرؤى المختلفة والمغايرة فيما يخص الكتابة والإبداع الشعري ومساري الرواية والقصة، من خلال أجيال متعددة صغيرة السن وتحمل الكثير من البشائر في متون السرد، هذا مع مناقشة أعمالهم مناقشة جادة تساعد في تطور السرد العربي.