منشورات تكوين تطرح ديوان «جسرٌ لا يوصل أحدًا إلى بيته»

صدرت مؤخرا‬⁩ عن ⁧‫منشورات "تكوين‬⁩"، ضمن سلسلة ⁧‫نبوءات٬‬⁩ المجموعة الشعرية⁧ "جسرٌ لا يوصل أحدًا إلى بيته" للشاعر الإيراني گروس عبد الملكيان٬ وترجمة أصغر علي كرمي."لا يطاوعني قلبي لكي أقول.. إنما هذه القصيدة.. أُمطرت بالرصاص منذ سطورها الأولى.. ولو لم يحدث ذلك لما انتهت".ويذهب مترجم المجموعة في تقديمه لها: يمتلك گروس عبدالملكيان خيالًا مدهشًا، يستطيع به أن يصطاد انتباه قارئه بسهولة، خيال بصري، لفظي، معنوي، متعدد، وهو متمكّن جدًّا في تنويع استخدامه بحيث يبدو القارئ وكأنه مستلب أمام هذا التعدد العظيم في الحيل الشعرية، لكن ليس هذا فقط ما يميّز عبدالملكيان، إنما كونه يستخدم هذا الخيال، ليصل إلى مناطق بعيدة في الشعور والتفكير البشري، إنه يعبّر عن قضايا مختلفة وغير مألوفة، تبدو نصوصه في حالة من التجاذب الذي يولّد طاقة كبيرة، بين المتخيّل والموضوع، لكن ومرة أخرى، ليس هذا فقط ما يميّز گروس، إنما كذلك شعوره العميق بالمسؤولية عن موضوعاته، ما يجعل نصوصه تفيض بالصدق والحرارة، إنه شاعر نادر، يجعلك تقف مطولًا أمام الشمس بعد أن تقرأه، علّك تجفّف رطوبة عميقة تتركها نصوصه في الروح.