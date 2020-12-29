رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

منشورات تكوين تطرح ديوان «جسرٌ لا يوصل أحدًا إلى بيته»

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 01:31 ص
جسرٌ لا يوصل أحدًا
جسرٌ لا يوصل أحدًا إلى بيته
نضال ممدوح
طباعة
صدرت مؤخرا‬⁩ عن ⁧‫منشورات "تكوين‬⁩"، ضمن سلسلة ⁧‫نبوءات٬‬⁩ المجموعة الشعرية⁧ "جسرٌ لا يوصل أحدًا إلى بيته" للشاعر الإيراني گروس عبد الملكيان٬ وترجمة أصغر علي كرمي.

"لا يطاوعني قلبي لكي أقول.. إنما هذه القصيدة.. أُمطرت بالرصاص منذ سطورها الأولى.. ولو لم يحدث ذلك لما انتهت".

ويذهب مترجم المجموعة في تقديمه لها: يمتلك گروس عبدالملكيان خيالًا مدهشًا، يستطيع به أن يصطاد انتباه قارئه بسهولة، خيال بصري، لفظي، معنوي، متعدد، وهو متمكّن جدًّا في تنويع استخدامه بحيث يبدو القارئ وكأنه مستلب أمام هذا التعدد العظيم في الحيل الشعرية، لكن ليس هذا فقط ما يميّز عبدالملكيان، إنما كونه يستخدم هذا الخيال، ليصل إلى مناطق بعيدة في الشعور والتفكير البشري، إنه يعبّر عن قضايا مختلفة وغير مألوفة، تبدو نصوصه في حالة من التجاذب الذي يولّد طاقة كبيرة، بين المتخيّل والموضوع، لكن ومرة أخرى، ليس هذا فقط ما يميّز گروس، إنما كذلك شعوره العميق بالمسؤولية عن موضوعاته، ما يجعل نصوصه تفيض بالصدق والحرارة، إنه شاعر نادر، يجعلك تقف مطولًا أمام الشمس بعد أن تقرأه، علّك تجفّف رطوبة عميقة تتركها نصوصه في الروح.

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة: أرقام كورونا المعلنة لا تعكس الحقيقة.. كثير من الحالات لا تظهر عليها أعراض

زوجة علي ربيع تثير تساؤلات حول انفصالهما للمرة الثانية

إخلاء سبيل المتهمة بسحل «فتاة النزهة»

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2021 الترم الاول

الصور

image description

حملة للتأكيد على تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا بدمياط

image description

ننشر أبرز قرارات المجلس التنفيذى لمحافظة دمياط

image description

محافظ دمياط تكرم أبطال الجمهورية للشابات

image description

انطلاق فعاليات دورة إعداد معلم تعليم الكبار بجامعة أسيوط

image description

فض السوق الأسبوعي بـ«شرباص» في دمياط

الأكثر قراءة

وزيرة الصحة: أرقام كورونا المعلنة لا تعكس الحقيقة.. كثير من الحالات لا تظهر عليها أعراض

إخلاء سبيل المتهمة بسحل «فتاة النزهة»

«التأمين الصحي» تلغى الإجازات الاستثنائية للموظفين

مجازاة مسئولين بالمسرح القومي تستروا على انقطاع رامز جلال عن العمل 6 سنوات

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

صورة تذكارية توثق رحلة «نواب التنسيقية» بعد استخراج كارنيات العضوية

منوعات

تردد قناة اكسترا نيوز الجديد 2021 Extra News

مسجد باريس يعلن انسحابه من مشروع تشكيل مجلس وطني للأئمة في فرنسا

تردد قناة دي إم سي dmc 2021

من هنا| الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر ديسمبر 2020

أيام زمان

أول مطرب.. حكاية عبدالحليم حافظ مع تسجيل أذان المغرب في رمضان

«ضرب نفسه بسكين».. حكاية الحب الأول في حياة زبيدة ثروت

«محمد صبحى ظلمنى.. وكنت هقتل نادية لطفى بالخطأ»: اعترافات محيى إسماعيل

«موضة ثومة».. حكاية فستان أم كلثوم الذي أغضب المكلة نازلي

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
ميلاد السيد المسيح.. سلام رغم الاضطراب
عمرو خالد
يا عفو.. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا «1-2»
مؤمن المحمدي
الفلوس
لواء.حمدى البطران
انعدام الثقة
المزيد

الثقافة

«سرديات الإسكندرية» يستأنف أنشطته بقراءات قصصية.. اليوم

منشورات تكوين تطرح ديوان «جسرٌ لا يوصل أحدًا إلى بيته»

غدا.. فاطمة عكاشة بضيافة مبادرة «كل يوم شاعر»

منصورة ونورهان.. مصريتان فى جائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة 2020