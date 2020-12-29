غدا.. فاطمة عكاشة بضيافة مبادرة «كل يوم شاعر»

يبث المجلس الأعلى للثقافة٬ في السادسة والنصف مساء غد الأربعاء٬ أمسية شعرية مع الشاعرة التونسية فاطمة عكاشة٬ وذلك ضمن مبادرة "كل يوم شاعر" التي تنظمها لجنة الشعر بالمجلس.ومن المقرر أن تقدم "عكاشة" قصيدة شعرية بعنوان: "أتسألني"٬ كما تبث الأمسية عبر الصفحة الرسمية للمجلس بالفيسبوك وقناته على يوتيوب.ومن أشعارها نقرأ: مُدَّ لي فَيْئًا.. فظلِّي جمرةٌ.. قد أضرمتْ غصني.. وشبّتْ في ذؤاباتي شيبًا.. وغرابُ العمرِ قد وارى اصطباري.. حفنةَ الرّملِ التي أضحتْ كثيبًا.. كنتَ تلهو بانكساري.. كنتَ سوطًا في يدِ الشّوقِ.. وكنتَ الآهةَ الصّمّاءَ.. لم تشكَّ.. ولم تقصدْ طبيبًا.. كنتَ موتًا.. لم تكنْ يومًا حبيبًا.يأتي ذلك في إطار المبادرة التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية تحت عنوان "الثقافة بين إيديك".