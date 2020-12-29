رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 29-12-2020

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 05:57 ص
أسعار البنزين
أسعار البنزين
ياسمين محمود
طباعة
على مدار الساعات الماضية، تصدرت المنصات الاجتماعية البحث عن أسعار البنزين في مصر بعد الأنباء عن ارتفاع أسعار البنزين اليوم، وهو ما نفاه المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، مؤكدًا أن ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن رفع أسعار البنزين، بعد صدور تعديلات على قرار "حصيلة الزيادة في أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة"، عار تمامًا من الصحة.

الحكومة تنفي ارتفاع سعر البنزين

وأوضح مجلس الوزراء، في بيان له، إنه تواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع أسعار البنزين بعد صدور تعديلات على قرار "حصيلة الزيادة في أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة". 

وأضافت الوزارة أن أسعار بيع البنزين للمستهلكين كما هو، وليس للقرار تأثير على سعر البنزين للمستهلك الذي لم يطرأ عليه أي زيادات جديدة، وأن أسعار بيع الوقود تحددها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، مُشيرةً إلى أن التعديلات على القرار لا علاقة لها نهائيًا بأسعار البيع للمستهلكين.

وتتعلق التعديلات الخاصة بالقرار بتوزيع حصيلة الزيادة في أسعار البنزين المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 1980- الذي نص على إنشاء حساب خاص لحصيلة الزيادة في أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة - بين كل من الهيئة العامة للطرق والكباري بنسبة 67%، والأمانة العامة لوزارة التنمية المحلية بنسبة 33%.

موعد تحديد سعر البنزين 2021

وفي نفس السياق، تستعد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، لتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية لمدة ثلاثة أشهر مقبلة "يناير، فبراير، مارس" 2021، فيما قد قررت اللجنة تثبيت أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة خلال الأشهر الثلاثة من (أكتوبر حتى ديسمبر) 2020، حيث تم الإبقاء على سعر بيع المنتجات البترولية.

سعر البنزين اليوم 29-12-2020

وحتى الآن سعر البنزين بأنواعه الثلاثة بقيمة 6.25 جنيه للتر البنزين 80، و7.50 جنيه للتر البنزين 92، و8.50 جنيه للتر البنزين 95، وسعر بيع السولار 6.75 جنيه للتر، وذلك وفقًا للتطور الذي يحدث للمحددين الرئيسيين، وهما السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.

موضوعات متعلقة

المتهمة بسحل «فتاة النزهة»: لم أشعر بسحب السيارة لجثتها

وزيرة الصحة: أرقام كورونا المعلنة لا تعكس الحقيقة.. كثير من الحالات لا تظهر عليها أعراض

مجازاة مسئولين بالمسرح القومي تستروا على انقطاع رامز جلال عن العمل 6 سنوات

مصادر: القبض على رئيس قطاع مكتب وزيرة الثقافة

الصور

image description

حملة للتأكيد على تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا بدمياط

image description

ننشر أبرز قرارات المجلس التنفيذى لمحافظة دمياط

image description

محافظ دمياط تكرم أبطال الجمهورية للشابات

image description

انطلاق فعاليات دورة إعداد معلم تعليم الكبار بجامعة أسيوط

image description

فض السوق الأسبوعي بـ«شرباص» في دمياط

الأكثر قراءة

وزيرة الصحة: أرقام كورونا المعلنة لا تعكس الحقيقة.. كثير من الحالات لا تظهر عليها أعراض

إخلاء سبيل المتهمة بسحل «فتاة النزهة»

«التأمين الصحي» تلغى الإجازات الاستثنائية للموظفين

«محمد صبحى ظلمنى.. وكنت هقتل نادية لطفى بالخطأ»: اعترافات محيى إسماعيل

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

صورة تذكارية توثق رحلة «نواب التنسيقية» بعد استخراج كارنيات العضوية

منوعات

إسبانيا تعتزم تسجيل الأشخاص الرافضين لتلقى لقاحات كورونا

«نوفافاكس» الأمريكية تبدأ المرحلة الثالثة من التجارب على لقاحها لكورونا

تردد قناة اكسترا نيوز الجديد 2021 Extra News

مسجد باريس يعلن انسحابه من مشروع تشكيل مجلس وطني للأئمة في فرنسا

أيام زمان

أول مطرب.. حكاية عبدالحليم حافظ مع تسجيل أذان المغرب في رمضان

«ضرب نفسه بسكين».. حكاية الحب الأول في حياة زبيدة ثروت

«محمد صبحى ظلمنى.. وكنت هقتل نادية لطفى بالخطأ»: اعترافات محيى إسماعيل

«موضة ثومة».. حكاية فستان أم كلثوم الذي أغضب المكلة نازلي

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
ميلاد السيد المسيح.. سلام رغم الاضطراب
عمرو خالد
يا عفو.. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا «1-2»
مؤمن المحمدي
الفلوس
لواء.حمدى البطران
انعدام الثقة
المزيد

الثقافة

«سرديات الإسكندرية» يستأنف أنشطته بقراءات قصصية.. اليوم

منشورات تكوين تطرح ديوان «جسرٌ لا يوصل أحدًا إلى بيته»

غدا.. فاطمة عكاشة بضيافة مبادرة «كل يوم شاعر»

منصورة ونورهان.. مصريتان فى جائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة 2020