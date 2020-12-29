أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 29-12-2020





وأضافت الوزارة أن أسعار بيع البنزين للمستهلكين كما هو، وليس للقرار تأثير على سعر البنزين للمستهلك الذي لم يطرأ عليه أي زيادات جديدة، وأن أسعار بيع الوقود تحددها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، مُشيرةً إلى أن التعديلات على القرار لا علاقة لها نهائيًا بأسعار البيع للمستهلكين.



وتتعلق التعديلات الخاصة بالقرار بتوزيع حصيلة الزيادة في أسعار البنزين المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 1980- الذي نص على إنشاء حساب خاص لحصيلة الزيادة في أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة - بين كل من الهيئة العامة للطرق والكباري بنسبة 67%، والأمانة العامة لوزارة التنمية المحلية بنسبة 33%.



موعد تحديد سعر البنزين 2021



وفي نفس السياق، تستعد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، لتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية لمدة ثلاثة أشهر مقبلة "يناير، فبراير، مارس" 2021، فيما قد قررت اللجنة تثبيت أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة خلال الأشهر الثلاثة من (أكتوبر حتى ديسمبر) 2020، حيث تم الإبقاء على سعر بيع المنتجات البترولية.



سعر البنزين اليوم 29-12-2020



وحتى الآن سعر البنزين بأنواعه الثلاثة بقيمة 6.25 جنيه للتر البنزين 80، و7.50 جنيه للتر البنزين 92، و8.50 جنيه للتر البنزين 95، وسعر بيع السولار 6.75 جنيه للتر، وذلك وفقًا للتطور الذي يحدث للمحددين الرئيسيين، وهما السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.

على مدار الساعات الماضية، تصدرت المنصات الاجتماعية البحث عن أسعار البنزين في مصر بعد الأنباء عن ارتفاع أسعار البنزين اليوم، وهو ما نفاه المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، مؤكدًا أن ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن رفع أسعار البنزين، بعد صدور تعديلات على قرار "حصيلة الزيادة في أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة"، عار تمامًا من الصحة.الحكومة تنفي ارتفاع سعر البنزينوأوضح مجلس الوزراء، في بيان له، إنه تواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع أسعار البنزين بعد صدور تعديلات على قرار "حصيلة الزيادة في أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة".