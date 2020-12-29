منصورة ونورهان.. مصريتان فى جائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة 2020

1 ـ جائزة الرحلة المحققة:



2 ـ جائزة الدراسات:



3 ـ جائزة الرحلة المترجمة:



4 ـ جائزة الرحلة المعاصرة (سندباد الجديد):



فازت المصريتان منصورة عز الدين ونورهان علام بجوائز ابن بطوطة لأدب الرحلة في دورتها 19 لسنة 2020-2021، والتي يمنحها سنويا "المركز العربي للأدب الجغرافي- ارتياد الآفاق" في أبو ظبي ولندن، برعاية الشاعر محمد أحمد السويدي وإشراف مدير عام المركز الشاعر نوري الجراح.وتتكون هذه الجوائز من: جائزة الرحلة المحققة، جائزة الدراسات، جائزة الرحلة المترجمة، جائزة الرحلة المعاصرة (سندباد الجديد)، جائزة اليوميات.وكانت جائزة ابن بطوطة قد تأسست في العام 2000، وتمنح سنويًا لأفضل الأعمال المحققة والمكتوبة في أدب الرحلة، وجاءت انسجاماً مع طموحات "دارة السويدي الثقافية" بأبو ظبي، في إحياء الاهتمام العربي بالأدب الجغرافي، وبذلك استحقت نيل جائزة الشيخ زايد للكتاب في دورتها الثالثة عشرة لسنة 2019، بحكم أنها قاطرة المركز العربيّ للأدب الجغرافيّ "ارتياد الآفاق" في فرع "النشر والتقنيات الثقافية"، وبفضلها استطاعت المنشورات الرحلية أن تتجاوز عتبة الثلاثمائة عنوان.حديقة النظر وبهجة الفكر في عجائب السفر (سيرة الحبَشة)، للحسن بن أحـمد بن صلاح اليوسفي الحيمي (1018- 1071هـ)/ (القرن 17م)، حققها وقدم لها: د. محمد عبده مسعد عياش (اليمن).الرحلة الأوروبية من دمشق إلى روما، باریس، میونیخ، فیینا، بلغراد، بودابست، صوفیا، إستانبول 1911-1912، لفخري البارودي، حققها وقدم لها: إبراهيم الجبين (سوريا).الرحلة الشابورية من ميناء عَربستان إلى أبو ظبي 1936، لزين العابدين بن حسن باقر، حققها وقدم لها: سلطان العميمي (الإمارات).الرحلةُ نَسَقُ أنساقٍ مقاربات تاريخانية وإبستيمولوجية، د. بوسيف واسطي (المغرب).صورة مصر في كتابات الرحالة المغاربة، د. ربيع عوادي (المغرب).الرحلة ما بعد الكولونيالية في الأدب العربي المعاصر، د. محمد المسعودي (المغرب).هدايةُ السبيل وكفايةُ الدليل من إيران إلى روسيا وتركيا ومصر والحجاز والشام، لمراد ميرزا "حسام السّلطنة" (1818-1883)، ترجمها عن الفارسية وقدم لها: د. عبد الكريم جرادات (الأردن).خيول الريح المدهشة على دراجة هوائية من القسطنطينية إلى بكين 1894، توماس غاسكل آلن الابن، ووليم لويس ساكليبن، ترجمها وقدم لها: محمد عبد الغني (المغرب).خطوات في شنغهاي في معنى المسافة عبر مدن صينية، لـمنصورة عز الدين (مصر).عمال المركز والأعمال المنوّه بها من لجنة التحكيمتبنت الجائزة هذا العام نشر أعمال حازت على تنويه لجنة التحكيم، وأخرى من خارج المسابقة تبنى المركز نشرها، لأساتذة من المغرب وتونس وسوريا والعراق والسودان ومصر، وهم:قاسم وهب (سوريا)، د. عبد السلام الجعماطي (المغرب)، د. عبد النبي ذاكر (المغرب)، شوقي برنوصي (تونس)، حسّان الحَديثي (العراق)، الصدّيق حاج أحمد (السودان)، نورهان علام (مصر)، د. بوشعيب الساوري (المغرب).الرحلة السورية في الحرب العمومية 1916، للقس بطرس خويري، حققها وقدم لها: قاسم وهب (سوريا).شعرية الرحلة، لبوسيف واسطي، ترجمة وتقديم: عبد النبي ذاكر (المغرب).أوديسة ابن بطوطة، لدَيْفيد وينز، ترجمة وتقديم: عبد النبي ذاكر (المغرب).الاستشراق الإسكندنافي من خلال يوميات أسير سويدي وقنصل دنماركي في المغرب1754-1768، د. عبد السلام الجعماطي (المغرب).رحلة غَرَقي واستعبادي مع وصف الصحاري من السنغال إلى المغرب 1784م، لبّْيار رايمون دو بْريسونْ، ترجمة وتقديم: بوشعيب الساوري (المغرب).رصيف دي غاما الأخير، لـشوقي برنوصي (تونس).الطريقُ إلى القمر تشريق وتغريب، لـحسّان الحَديثي (العراق).في بلاد السافانا النيجر – مالي – السودان، للصدّيق حاج أحمد (السودان).في جزر المهراجا، لنورهان علام (مصر).أن تكون في هافانا رحلة إلى كوبا، لـخالد عبد الحليم العبسي (اليمن).