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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الرّوحانيّة».. رواية تسعى للبحث عن جمال مثالى

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 01:21 ص
الرّوحانيّة
الرّوحانيّة
نضال ممدوح
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تصدر قريبًا عن دار خطوط وظلال للترجمة والنشر٬ النسخة العربية لرواية "الروحانية" تأليف الروائي الفرنسي تيوفيل جوتييه، ترجمة وتقديم لطيف شنهي.

وبحسب الناشر: يعتبر أغلب دارسي "تيوفيل جوتييه" أنّ رواية "الرّوحانيّة" التي ظهرت في بدايات سنة 1866 من أهمّ نصوصه الأدبيّة، ومنهم من يَعُدّها إنجيله الرّوحيّ الخاصّ تمييزا لمكانتها بين مختلف أعماله الأخرى، لا لأنّها آخرها فحسب، بل لأنّها توليفة جامعة لكلّ تجاربه الحياتيّة والفكريّة والرّوحيّة.

وتنتمي هذه الرّواية إلى قائمة طويلة من الرّوايات التي ظهرت في فرنسا في القرن التّاسع عشر، والتي عبّرت عن الموجة الرّوحيّة التي ألهمت أهمّ كتاب هذه الحقبة من مثل بلزاك ونرفال وبودلير ورمبو، وهي من هذه النّاحية حالة صوفيّة حقيقيّة اُستُضيف فيها المتعالي بتقنيات الكتابة؛ من استعارات ورموز وأحداث سّرديّة، وهذا وجه من وجوه الحداثة الأدبيّة الغربية.

وتعكس، أيضًا، ردّة فعل كاتب أرهقه، في آخر حياته، ابتذال عصره، فسعى يبحث عن جمال مثاليّ مترفّعا ومؤمنا بقوّة الفنّ وسموّ مكانته، فتمثّله في شخصيّة "جي دو ماليفار" الكاتب العاشق الذي يَفْنى، في نهاية رحلة عجيبة، مُتّحدا بمعشوقه وملتحقا بعالم غيبيّ كان قد استبقه إليه.

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