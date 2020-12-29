اليوم.. ندوة «استثمر فى صحتك النفسية» بمكتبة مصر الجديدة

تعقد بمكتبة مصر الجديدة العامة بهليوبوليس٬ في الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء٬ ندوة طبيعة بعنوان "استثمر فى صحتك النفسية.. الاحتراق النفسي والرعاية الذاتية"٬ وتقام الندوة بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية٬ يقدمها الدكتور محمد علي.وتتناول الندوة الضغوط النفسية التي تقع علي عاتق من يقومون برعاية أشخاص مرضى مقربون إليهم٬ سواء في العائلة أو الأصدقاء. مع تسليط الضوء على نصائح الرعاية الذاتية للحفاظ على الصحة البدنية٬ من بينها: "تناول طعام صحي٬ أخذ قسط كافٍ من النوم٬ الحافظ على مواعيد الزيارات الطبية الوقائية".كذلك تقدم الندوة عدة نصائح من أجل الصحة النفسية والعاطفية، كإعداد قائمة بالأشياء الصغيرة والبسيطة التي تجلب لك المتعة والطاقة، ثم محاولة القيام بأحد هذه الأشياء على الأقل كل يوم وغيرها.