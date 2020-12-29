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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

زورقان حربيان إسرائيليان يخترقان المياه الإقليمية اللبنانية

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 04:20 ص
زوارق اسرائيلية
زوارق اسرائيلية
وكالات
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اخترق زورقان حربيان إسرائيليان المياه الإقليمية اللبنانية مقابل منطقة رأس الناقورة جنوب لبنان، وأقدم عناصرهما على إلقاء قنابل مضيئة فوق البقعة البحرية المذكورة.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني، مساء الإثنين، إنه "بتاريخ 28-12-2020، عند الساعة 03:10، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 203 أمتار ولمدة دقيقتين، حيث أقدم عناصره على إلقاء قنبلة مضيئة فوق البقعة البحرية المذكورة".

وتتم متابعة موضوع الخرق، بحسب البيان، "بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".

وفي بيان منفصل أعلنت قيادة الجيش أنه "بتاريخ 27-12-2020 عند الساعة 22:37، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 259 مترًا ولمدة دقيقتين، حيث أقدم عناصره على إلقاء قنبلة مضيئة عدد 2 فوق البقعة البحرية المذكورة".

وتتم متابعة موضوع الخرق، "بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".

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